غوتيريش يشارك في أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا

أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سينعقد، الأحد المقبل، في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريكو، في إيجاز صحفي بمقر الأمم المتحدة الأربعاء، إن غوتيريش سيتوجه إلى برلين للمشاركة في المؤتمر، رفقة كل من مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.

ويوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية بصورة رسمية، عن عقدها مؤتمرا دوليا في برلين حول تسوية الأزمة الليبية، يوم الأحد 19 يناير، بمشاركة 11 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات، إضافة إلى وفود عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأشارت الحكومة الألمانية، إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر وجهت أيضا إلى كل من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.