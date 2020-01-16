حفتر يصل بنغازي بعد يومين من انتهاء محادثات موسكو

أخبار ليبيا24

وصل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس إلى بنغازي وسط استقبال رسمي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية ووزراء الحكومة الليبية وممثلي المجالس الاجتماعية وأعيان القبائل.

وأعلن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، وصول حفتر، إلى بنغازي، وكان في استقباله الرسمي عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشايخ وأعيان القبائل، وممثلين عن كافة فئات المجتمع الليبي.

وتأتي عودة حفتر إلى بنغازي بعد يومين من انتهاء محاورات موسكو حول وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، حيث رفض القائد العام للجيش الوطني، التوقيع على اتفاق الهدنة، الذي وقع وقع عليه السراج ووفد حكومة الوفاق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي وضعت مسودته أثناء محادثات موسكو يوم الاثنين.

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