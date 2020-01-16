ودَّان .. حفل تخريج واستقبال في كلية القانون -((صور))

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شهد مدرج كلية القانون في مدينة ودان إقامة حفل تخريج لعدد من الطالبات والطلبة المتفوقين والخريجين للعام الجامعي 2018 – 2019 واستقبال جمع من الطلبة الجدد الذين انتسبو للدراسة الجامعية في موسمهم الأول وللعام الجامعي الحالي 2019-2020 .

تخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون وبعض الموظفين المتميزين بها، كما برزت في الحفل الطالبة “هبة المهدي الكيلاني” ، خريجة اجتهدت وتحدت فاستطاعت بكل صبر التغلب على ظرفها الصحي وكل الظروف الصعبة المحيطة وبمساندة والدتها ودعمها تمكنت من نيل شهادتها باستحقاق.

يشار إلى أن كلية القانون بمدينة ودَّان تستعد قريباً لإفتتاح مجمع حديث لعدد من المدرجات الدراسية، لدعم العملية التعليمية وتوفير البنية التحتية المناسبة مع ازدياد المنتسبين لهذه الكلية عام بعد عام من داخل بلدية الجفرة وخارجها.

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