اجتماع موسع للمكونات السياسية والعسكرية التابعة للوفاق

عُقد، الأربعاء بفندق المهاري بطرابلس، اجتماع موسع لكافة المكونات السياسية والعسكرية والقوات المساندة لحكومة الوفاق، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور كل من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ووفقا لوزارة الداخلية من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، استعرضت الكلمات آخر المستجدات السياسية والعسكرية للأزمة الليبية ومحاولة حلحلتها سياسيا، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو والدعوة الي مؤتمر برلين المزمع عقده في التاسع عشر من شهر يناير الجاري والذي تلقى فيه رئيس المجلس الرئاسي دعوة رسمية من وزير خارجية ألمانيا لحضور المؤتمر.

ووفقا للمنشور، تم التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود السياسية والعسكرية.