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بلدية طرابلس”تعاين” التمثال المطل على ميدان الشهداء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

قامت لجنة فنية مختصة مكلفة من بلدية طرابلس المركز بعملية الكشف على النصب التذكاري المطل علي ميدان الشهداء المثبت على عمود شاهق والمحاذي للسرايا الحمراء –بغرض الصيانة-وهو من التماثيل التاريخية التي تعود إلى عهد الاحتلال الايطالي لليبيا ويقابله عمود آخر يحمل تمثال السفن رمزاً للقيمة البحرية لطرابلس على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط .

يأتي الكشف على التمثال التاريخي بعد ظهور بعض الأضرار،ولذلك تم اقرار عملية الصيانة-حسب مانشرته الصفحة الرسمية للبلدية- وستشرف بلدية طرابلس المركز على أعمال الصيانة بالتنسيق مع مصلحة الآثار وبالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

وتعيد عملية الصيانة هذه للأذهان ماحدث لأحد رموز مدينة طرابلس التاريخية ، تمثال الحورية والغزالة الذي اختفى منذ سنوات بحجة ترميمه وصيانته ولم يرجع حتى يومنا هذا.

يُذكر أن الليبيون استيقظوا  في الرابع من نوفمبر عام 2014 ليتفاجأوا باختفاء الحورية والغزالة من ميدان الغزالة القريب من فندق الودان التاريخي، فيما أعلن حينها المجلس البلدي طرابلس عن استهجانه قائلاً إن التحقيقات قد بدأت لكشف ملابسات الحادثة غير أن التحقيقات غابت أيضا كما غياب التمثال الأثري من أرض عاصمة البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ليس لذيكم الا هذا الثمتال فقط اما البقيه دمرتوها يا فروخ الحرام و بعتوها في مالطا. و نحن نعلم بأنكم ليس لذيكم ثقافة و لا وعي تاريخي. انكم جهله و خونه و عملاء

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