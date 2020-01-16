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اجتماع في طرابلس لـ”كافة المكونات السياسية والعسكرية”

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد “فندق المهاري” بمدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً لكافة المكونات السياسية والعسكرية والقوات المساندة لها –حسب منشور لوزارة داخلية الوفاق- برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وإستعرضت كلمات التجمع آخر المستجدات السياسية والعسكرية للأزمة الليبية ومحاولة حـلحلتها سياساً، وفي مقدمة النقاشات توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو والدعوة إلى مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير الجاري.

وشددت الكلمات على ” ضرورة تكاثف الجهود السياسية والعسكرية من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الآمان والحد من نزيف الدم الذي يتعرض له الليبيون لأكثر من عشرة أشهر مضت من خلال حرب تهدد النسيج الاجتماعي الليبي من أجل إرضاء أجندات خارجية متربصة بالوطن وثرواته الطبيعية” – حسب ماجاء في كلمات الملتقى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انتم ياكلاب مزنوقين فى مساحة صغيرة فى طرابلس وفى مرمى الجيش الوطنى وعقب فشل برلين واستئناف القتال سيتم سحقكم تماما انتهى الدرس ياخوان فليس لكم مكان الا فى القبور او السجون

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  • يا شاهد الزور انت تعلم جيدا طرتبلس ليس فيها لا مكونات سياسيه و لا عسكريه. لعنك الله انها حشد مليشياوي و مرتزقه و خنازير الفرقاطه الذين لم ينتخبهم الليبييون. فهم في نظر الليبيين غزاة و مرتزقه و سفهاء و مخانب و بلطجيه و حثاله. و انت اولهم يا ذيوث. و كل العالم يعلم جيدا بانهم لا سلطان لهم علي ليبيا بل محصورين في مدينة طرابلس فقط

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  • اجتماع حريم السلطان للاستماع لتعليمات السلطان المعتوه فى ضرورة توفير نساوين فى خيام النكاح للمليشيات السورية وكل واحد من الحاضرين عليه ان يتبرع باخته او بنته او زوجته للجهاد فى سبيل السلطان تهبيل اعلوا هبل اعلوا السلطان المعتوه تهبيل تهبيل جهزوا المهابل للمليشيات بامهابيل اما الشواذ منهم فتحتاح لشرجية السراج

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