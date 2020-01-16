معاناة أهل شحات والبيضاء إثر المنخفض الجوي

تقرير|218

دخلت ربوع بلدية شحات والبيضاء وعموم مناطق الجبل الأخضر في منخفض جوي أسفر عن أمطار غزيرة وموجة من الصقيع في ظل بنية تحتية متهالكة وشح كبير في المحروقات وتذبذب التيار ما دفع مدونون من المنطقة لنشر نداءات استغاثة مطالبين الحكومة المؤقتة بإيجاد حلول لمعاناتهم .

وتابع مسؤولو شحات وعموم الجبل الأخضر الحالة الطارئة حسب إمكاناتهم المحلية المتاحة، فحسب الصفحة الرسمية لبلدية شحات، قام عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة ” ورئيس الفرع البلدي شحات “فضل الله كمش” و مدير مكتب الأشغال العامة ببلدية شحات” ونيس عبدالجليل، بمتابعة إزالة الانهيارات الصخرية على طريق عقبة شحات – المنصورة والتي خلفتها الأمطارالغزيرة، حيث تم إعادة الأمور إلى طبيعتها و فتح الطريق من جديد ، وفتح العديد من المسارات التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

وأكد عميد بلدية شحات أنه رغم قلة الإمكانيات إلا أن البلدية تسخر كافة جهودها وكوادرها لأي طارئ، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع البلدية وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر.

كما حذرت البلدية جميع السائقين من مخاطر الطريق بأن يتجنبوا السرعة الزائدة مع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء المتقلبة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر.

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