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المحجوب: سنرد على تهديدات أردوغان في الميدان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

16 January, 2020

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن “تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أبرزت ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان”.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” أن “ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها”.

وتابع أن “القيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض الأمن في طرابلس حتى القضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، سبب الفوضى في البلاد، فالمشكلة التي تواجهها طرابلس هي تمركز الميليشيات المسلحة”، مشيراً إلى أن الجيش عازم على القضاء عليها وترسيخ الأمن في جميع ربوع ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اروغان فى مأزق بعد ان رفض المشير التوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار وبعد ان رأى العين الحمراء تراجع عن جعجعته السابقة بارسال قوات مقاتلة لان مجرد دخول وحدة واحدة تعنى تقدم جيش جرار من مصر لتحرير طرابلس مرورا بمصراطة والسكة مفتوحة وامنه بينما امامه سكة مسكرة فالمجال الجوى والبحرى مسكر من مصر واليونان امامه

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  • الجيش الوطنى يملك اهم ورقة تجعل العالم كله يركع امامه وهى السيطرة على النفط وحمايتها ويمكنه تاميمها بالاتفاق بين الحكومة والبرلمان مع مصر لتصديرها عن طريق مؤسسة البترول فى مصر وتحويل العائد لمصرف البيضا المركزى او تبادل سلعى ومشاريع اقتصادية ضخمة لايجاد موارد جديدة غير نفطية من طاقة شمسية وطاقة الرياح وغيرها من المشاريع الضخمة مثل الموجودة فى مصر وثروة سمكية وحيوانية

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