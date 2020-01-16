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مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان حول الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب -عبر مكالمة هاتفية أمس الأربعاء-مع رئيس تركيا رجب الطيب أردوغان ، آخر تطورات الأزمة الليبية.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن المكالمة بين ترامب وأردوغان تطرقت أيضاً إلى الوضع في سوريا و”إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية علاوةً على الاحتجاجات داخل إيران.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أخفق لقاء موسكو برعاية روسية تركية في تحقيق اتفاق على توقيع اتفاقية بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار وقبل أيام من مؤتمر برلين الذي تستضيفه ألمانيا يوم الأحد المقبل لمحاولة وضع حل للأزمة الليبية الراهنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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