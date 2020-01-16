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أردوغان يعين قائدا عسكريا في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أنقرة

كشفت وسائل إعلام تركية، أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يُدعى، “خليل سويصل”، لتدريب القوات التابعة لحكومة فائز السراج في ليبيا.

وحسبما ذكرت وكالة “ستيب” السورية، نقلاً عن وسائل الإعلام التركية، كان المدعو “خليل سويصل”، يدُرب فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا، موضحة أنه كان يتولى قيادة فرقة مشاة تُسمى “سيرناك” بتركيا، وقائدًا للواء الثالث في القوات الخاصة التركية.

وأوضحت أن “خليل”، كان ضمن القوات التي عملت على صد محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشارك أيضًا في عملية درع الفرات شمال سوريا.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم الأربعاء، إن فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • ليبيا التي تتحدث عنها يا لقيط يا صهيوني لا تتعدي خمسة كيلومتر داخل طرابلس. اما ليبيا فهي اكبر مما تتوقع و ان الليبيين اليوم ليسوا الليبيين الذين عرفتموهم في سابق الزمان. باذن الله مافيش كلب تركي او ميليشياوي ارسلتوه لنصرة الذيوث السراج. لن يعود اليكم الا في صندوق و اشلاء باذن الله. نحن لستوا مثليين مثليين مثلكم. و نحن نتحداك يا خسيس يا خنزير يا اردوخان. و اعلب ان الذين استنجدوا بك هم من اوسخ و اوطي العائلات

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  • ليبيا كان بها ثلاث قواعد امريكية وانجليزية وايطالية وتم طردهم وتركيا اتفه من اى دولة من هؤلاء وبالتالى فسيتم اسر او قتل هذا الكلب التركى والسوريين الهاربين من الهزيمة فى ادلب واليوم حرر الجيش العربى السورى قريتين رغم وقف اطلاق النار ويقترب من تحرير معرة النعمان المدينة المهمة

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  • الجيش التركى مهزوم فى ادلب على الحدود التركية على يد الجيش العربى السورى الذى يتقدم ومصر على تحرير ادلب ويقترب من مدينة معرة النعمان ومن بعدها ادلب ليفتح طريقى m4 و m5 لربط حلب بدمشق واللازقية فما بالك فى ليبيا مقبرة للاتراك واخر مسمار فى نعش اردوغان اذا ما تحرك الجيش المصرى الذى انهى استعداده ولم يبقى الا اشارة من المشير ليسير نحو التحرير ويسحق الصراصير

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