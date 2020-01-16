أردوغان يعين قائدا عسكريا في ليبيا

العنوان_أنقرة

كشفت وسائل إعلام تركية، أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يُدعى، “خليل سويصل”، لتدريب القوات التابعة لحكومة فائز السراج في ليبيا.

وحسبما ذكرت وكالة “ستيب” السورية، نقلاً عن وسائل الإعلام التركية، كان المدعو “خليل سويصل”، يدُرب فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا، موضحة أنه كان يتولى قيادة فرقة مشاة تُسمى “سيرناك” بتركيا، وقائدًا للواء الثالث في القوات الخاصة التركية.

وأوضحت أن “خليل”، كان ضمن القوات التي عملت على صد محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشارك أيضًا في عملية درع الفرات شمال سوريا.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم الأربعاء، إن فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا.