صيانة النصب التذكاري المطل على ميدان الشهداء في طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز إجراء أعمال صيانة للنصب التذكاري المطل على ميدان الشهداء وبجانب السرايا الحمراء.

ويأتي هذا بعد ظهور بعض الأضرار في النصب، وستشرف البلدية على الصيانة بالتنسيق مع مصلحة الآثار، وبدعم من الشركة العامة للكهرباء، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وهذا النصب التذكاري من التماثيل التاريخية التي تعود إلى عهد الاحتلال الإيطالي، ويقابله عمود آخر يحمل تمثال السفن رمزا للقيمة البحرية لطرابلس على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

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