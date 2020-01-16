غوتيريش يناشد الأسرة الدولية تقديم دعم قوي لمؤتمر برلين حول ليبيا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسرة الدولية تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين يوم الأحد المقبل حول ليبيا.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي رحب غوتيريش بانعقاد مؤتمر برلين، مشددا على أن المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع في ليبيا، منددا بالتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية.

غوتيريش لفت في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول “ستة محاور، هي وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والاقتصاد والعودة إلى عملية سياسية.

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