فرنسا: تركيا تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركيا بانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا بسبب اتفاقيتها مع حكومة الوفاق .

وألقى لودريان في جلسة استماع برلمانية أمس الأربعاء باللوم على تركيا بشكل خاص بسبب الاتفاقية وزيادة تدهور الأوضاع، فيما أضاف أن جهود روسيا الأخيرة للاتفاق على وقف إطلاق النار لم تكن حاسمة وفشلت في حث جميع الأطراف على دعم الاتفاق قبل المحادثات الرئيسية يوم الأحد.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن العملية السياسية هي الحل الوحيد للخروج مما وصفه بـ “المأزق في ليبيا” ولن يكون هناك حل عسكري داعياً كافة الأطراف إلى احترام الهدنة ووقف إطلاق النار لأنه ضرور لمؤتمر برلين يوم الأحد.

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