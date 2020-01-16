«تعليم الوفاق» تبحث تسريع تسوية الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مع رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية حسن الدعيسي، آفاق التعاون للتسريع من عملية تسوية الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التعليم في طرابلس، مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات التعليمية في إتمام إجراءات تدقيق ومطابقة البيانات الوظيفية للعاملين التابعين لها وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء..

ومن جانبه أوضح الدعيسي أن اللجنة تعنى بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة من حيث العلاوات والترقيات والفروقات المالية، موضحا أن اللجنة في طور الانتهاء من مطابقة البيانات الوظيفية للعاملين في قطاع التعليم، وتسوية الأوضاع المالية في نحو 20 مراقبة تعليمية، مبينا بأن المراقبات في بلديات طرابلس الكبرى وغريان ويفرن وقصر الأخيار وغدامس والشقيقة والزاوية الكبرى والقره بوللي والقلعة ورقدالين هي من تواصلت مع اللجنة، والعمل جارٍ على مطابقة بياناتها.

وحث الدعيسي كل المراقبات التعليمية بالبلديات على ضرورة التواصل مع اللجنة، وتقديم البيانات الوظيفية للعاملين التابعين لها؛ بهدف مطابقتها وتسوية الأوضاع المالية للعاملين. يذكر أن اللقاء ضم مراقبي التعليم عن بلديات «الزهراء، والناصرية، والمعمورة، والعامرية، والعزيزية، والسواني» إلى جانب المراقب المالي بوزارة التعليم،

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