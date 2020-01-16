غضب يوناني بعد استبعاد “أثينا” من مؤتمر برلين

حمل حزب سيريزا المعارض الحكومة اليونانية مسؤولية استبعاد أثينا من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية واصفاً إياها بالنكسة الجديدة للسياسة الخارجية اليونانية.

وأضاف الحزب في بيان له أن اليونان كانت قد شاركت على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو الأخير وعملت على أن تكون داعمةً ومساندة للحل السياسي في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون تركيا قد تسببت في عزل اليونان عن المجتمع الدولي وغيابها عن عملية حاسمة تتعلق بحقوقها السيادية، فيما انتقد بشدة غياب اليونان وحضور دول أخرى كتركيا والكونغو والجزائر.

واستبعد المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس أن يكون المجتمع الدولي قد أبعد أثينا أو عزلها عن المشاركة، فيما تجنب نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر في مؤتمر صحفي أمس الإربعاء التعليق على غياب اليونان عن القمة قائلاً “لا يمكن تقديم أي معلومات أو تعليق على كيفية توصلنا لقائمة المدعوين ولن نناقش ذلك علناً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية