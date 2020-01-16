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غضب يوناني بعد استبعاد “أثينا” من مؤتمر برلين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حمل حزب سيريزا المعارض الحكومة اليونانية مسؤولية استبعاد أثينا من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية واصفاً إياها بالنكسة الجديدة للسياسة الخارجية اليونانية.

وأضاف الحزب في بيان له أن اليونان كانت قد شاركت على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو الأخير وعملت على أن تكون داعمةً ومساندة للحل السياسي في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون تركيا قد تسببت في عزل اليونان عن المجتمع الدولي وغيابها عن عملية حاسمة تتعلق بحقوقها السيادية، فيما انتقد بشدة غياب اليونان وحضور دول أخرى كتركيا والكونغو والجزائر.

واستبعد المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس أن يكون المجتمع الدولي قد أبعد أثينا أو عزلها عن المشاركة، فيما تجنب نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر في مؤتمر صحفي أمس الإربعاء التعليق على غياب اليونان عن القمة قائلاً “لا يمكن تقديم أي معلومات أو تعليق على كيفية توصلنا لقائمة المدعوين ولن نناقش ذلك علناً”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • عك برلين استضافة الكونجو وتركيا واستبعاد دول الجوار لليبيا مثل اليونان وتونس وعجبى عموما ولد هذا المؤتمر ميتا واذا كان الهدف تثبيت وقف اطلاق النار فلا مانع بشرط ان يتم بيع النفط لصالح الحكومة الشرعية المؤقتة وتوزع بمعرفة البرلمان خاصة وان هذه الثروة تحت سيطرة الجيش وباامكانه تاميمها ومنع استخدامها فى جلب مرتزقة ودعم الاحتلال التركى

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