تركيب منظومة مراقبة لصالح مؤسسة التأهيل والإصلاح بالجفرة

أعلنت لجنة العطاءات بالمجلس البلدي الجفرة، تعاقدها على تنفيذ عددا من المشاريع لصالح مؤسسة الاصلاح والتأهيل بالجفرة.

وقال المهندس محمد احمد الانصاري مدير مكتب المشروعات ببلدية الجفرة، إن اجتماعا عقدته لجنة العطاءات بهدف ترسية تنفيذ تركيب منظومة مراقبة مرئية بمؤسسة الاصلاح والتأهيل من بين أربعة شركات تقدمت بمظاريفها وتمت الموافقة على شركة النظم الحديثة لتوافر الشروط المقررة لتركيب المنظومة في غضون خمسة عشرة يوما بمبلغ مالي قدره اربعة وثلاثين ألف ومائة وعشرين دينار ليبي.

وأضاف الانصاري، بأن اللجنة أجلت فتح مظاريف تنفيذ صيانة دورات المياه وتركيب مولد كهرباء وملحقاته للمؤسسة المذكورة لعدم توفر الشروط اللازمة في الشركات المتقدمة.