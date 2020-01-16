تجمع القوى الوطنية الليبية : تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين

ليبيا – أصدر تجمع القوى الوطنية الليبية بيانا بشأن اجتماعات موسكو حول الأزمة الليبية

القوى الوطنية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت :”تابعت قوى التجمعات الوطنية الليبية المساعي التي جرت في موسكو لوقف الحرب وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وفي الوقت الذي نرحب فيه بكل جهد مخلص من أطراف محايدة للمساهمة في مساعدة الليبيين على وقف الحرب وإيجاد حل لخلافاته”.

وأكد تجمع القوى الوطنية عل عدة نقاط وهي:

إن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين، فهي تنتهك جهاراً نهاراً قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة. وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم الى ليبيا.

ليس هناك ما يفرق الشعب الليبي، وأن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بانهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.

إن القوات المسلحة العربية اللبيبة بقيادته وعلى رأسها المشير خليفة حفتر هو الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، والحفاظ على مقدراتها، وقد ظهر ذلك جلياً في تحرير الموانيء النفطية من ميليشيا الجظران المطلوب دولياً، وتأمين حقول النفط كافة، والقضاء على عصابات تهريب الوقود والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها، وأصبح من واجب المجتمع الدولي مساعدته في استعادة معسكراته من الميليشيات والإنتشار في جميع ربوع ليبيا وعلى حدودها، خدمة للأمن والسلام في ليبيا والمنطقة.

لقد تمكنت القوات المسلحة العربية اللبيبة وبجهودها الذاتية، وفي ظل حظر السلاح، من القضاء على تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي وهي تنظيمات مصنفة إرهابية بقرارات دولية وتقودها وتنسق بينها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي وعدد من دول المنطقة، وقد حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة طرابلس خاصة بعد أن بدأت تركيا في نقل الألاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا.

لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإجرامية والإرهابية. كما لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية، لا انتخاباً ولا ترشحاً، في ظل سطوة الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة.

إن القوات المسلحة العربية اللبيبة بحكم واجبها الوطني لا يمكن أن تخذل الشعب الليبي وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس قبل تحقيق اهدافها المعلنة سلماً او حرباً. في الختام تأمل القوى الوطنية الليبية أن تكون الرسالة قد وصلت لكل المهتمين بالملف الليبي والساعين بجد لمساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم.

هذا ووقع على البيان 214 أسماً من القوى الوطنية وهم

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قائمة الموقعين

الصيفة الاسم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي طلال عبدالله الميهوب 1. عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية يوسف إبراهيم العقوري 2. عضو مجلس النواب د. علي عمر التكبالي 3. عضو مجلس النواب وعضو التكتل المدني الديمقراطي سلطنه مسعود المسماري 4. عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي 5. عضو مجلس النواب احميد حومه الزيداني 6. عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي محمد 7. عضو مجلس النواب بشير الأحمر الورشفاني 8. عضو مجلس النواب سعيد امغيب الزوي 9. عضو مجلس النواب صلاح الصهبي 10. عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت 11. عضو مجلس النواب سابقا وعضو التكتل المدني الديمقراطي د. يونس عمر فنوش 12. عضو مجلس النواب سابقا د. نجاح البيبا 13. عضو المؤتمر الوطني العام السابق، رئيس لجنة الأمن القومي د. عبدالمنعم حسين اليسير 14. عضو المؤتمر الوطني العام السابق، رئيس لجنة الطاقة علي الرفاعي زوبي 15. عضو المؤتمر الوطني العام السابق، رئيس لجنة الأقتصاد الشريف الوافي 16. عضو المؤتمر الوطني العام السابق هاجر محمد القايد 17. عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبدالحفيظ الدايخ 18. عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمد ابراهيم ماخي 19. عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمد يونس التومي 20. عضو المؤتمر الوطني العام السابق د. عبدالصادق سويدق 21. عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبدالكريم الجياش 22. عضو المؤتمر الوطني العام السابق سالم محمد بوجنات 23. عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم الوحيشي 24. عضو المؤتمر الوطني العام السابق اسماء سريبة 25. عضو المؤتمر الوطني العام السابق د. نجاح صالوح 26. عضو المؤتمر الوطني العام السابق العمدة عثمان إدريس اكريم 27. عضو المؤتمر الوطني العام السابق وسفير سابق عبد العال أنور الدرسي 28. عضو الهيئة التأسيسية للدستور مريم الشاعري 29. عضو المجلس الوطني الأنتقالي د. المختار الجدال 30. وزير داخلية سابق د. عاشور شوايل 31. وزير سابق د. فرج السايح 32. وزير خارجية سابق محمد الهادي الدايري 33. وزير اعلام سابق خالد عبد الحميد نجم 34. وزير الصحة في المكتب التنفيذي د. ناجي جمعة بركات 35. امين تعليم سابق عبدالكبير الفاخري 36. قائم بالأعمال لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً د. فريدة ابو القاسم العلاقي 37. سفير سابق د. عارف علي النايض 38. امين هيئة الصحافة سابقا محمود البوسيفي 39. وكيل وزارة المالية سابقا ابوبكر محمد ارميلة 40. دبلوماسي رامي سعيد كعال 41. دبلوماسي عبدالغني حسن العريبي 42. مدير مركز السلام للبحوث والدراسات د. فرج نجم 43. رئيس التكتل المدني الديمقراطي ورئيس الجامعة الطبية الليبية د. محمد سعد امبارك 44. رئيس مؤتمر التكتل المدني الديمقراطي نجيبة غيث استيتة 45. عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف ميلود الحاسية 46. عضو التكتل المدني الديمقراطي عوض علي اسحيم 47. عضو التكتل المدني الديمقراطي عمر فضيل نشاد 48. عضو التكتل المدني الديمقراطي صابرين علي الفيتوري 49. عضو التكتل المدني الديمقراطي صالح كركرة الفرجاني 50. عضو التكتل المدني الديمقراطي راف الله عبد الغني السعيطي 51. عضو التكتل المدني الديمقراطي سالم الصالحين الفيتوري 52. عضو التكتل المدني الديمقراطي ابراهيم سالم المغربي 53. عضو التكتل المدني الديمقراطي عوض حسين الفصعوني 54. عضو التكتل المدني الديمقراطي عثمان حسن البشاري 55. عضو التكتل المدني الديمقراطي الهام عمر دبوب 56. عضو التكتل المدني الديمقراطي اسماء يحي سليمان 57. عضو التكتل المدني الديمقراطي علاء عمر القماطي 58. عضو التكتل المدني الديمقراطي عمر فضيل نشاد 59. عضو التكتل المدني الديمقراطي صالح محمد اسليم المجبري 60. مستشار هيئة مكافحة الفساد حسين محمد الشريف 61. رئيس مكتب ليبيا للموتمر الشعبي العربي محمود عبد الله الغنودي 62. عضو هيئة تدريس فوزي محمد الغناي 63. عضو هيئة تدريس د. محمد أحمد ديرة 64. بروفسور في قسم العلوم السياسية التكتل المدني الديمقراطي د. علي سعيد البرغثي 65. بروفسور في قسم الأقتصاد العلوم السياسية د. عبير إبراهيم امنينة 66. عضو هيئة تدريس أم العز الفارسي 67. بروفسور شرفي متقاعدً د. محمد مبروك بوقعيقيص 68. أكاديمي د.سالمة بوخطوة 69. أكاديمي محمد زيدان 70. أكاديمي باهر العوكلي 71. صحفي عيسي عبدالقيوم 72. صحفي علي محمد الرقيعي 73. صحفي مرفت امحمد دومه 74. صحفي محمد بوبكر المعداني 75. نقيبة صحفي طرابلس سالمة الشعاب 76. ناشطة في حقوق الإنسان ليلي ابوسيف ياسين 77. ناشطة في حقوق الإنسان آمل ابراهيم جلول 78. ناشط في حقوق الانسان سراج الدين التاورغي 79. ناشط في حقوق الانسان خديجة محمود العمامي 80. ناشطة سياسية وحقوقية زكية يوسف العوامي 81. ناشط سياسي واجتماعي د. محمد الراج 82. محامية امال بوقعيقيص 83. محامية نداءً نبيل الشاعري 84. مكتب المدعي العام مراجع عقيلة 85. مدير شئون مالية في شئون النفط، متقاعد سراج بوقعيقيص 86. مهندس استشاري ناصر أحداش 87. مهندس عبد الكريم السنوسى طافور 88. مشرف عامل اجتماعي خالد خليفة البرعصي 89. مستشار كبير مكتب التدقيق الليبي عبدالرحيم الجنجان 90. مستشار اداري تميم رجب عصمان 91. مدير أعمال رشيد بسيكري 92. مدير إعلام محمد مختار غناي 93. مدرس علوم الكمبيوتر شعيب العقيلي 94. مخرج تلفزيوني نضال الحريري 95. كبير المهندسين نبيل عبدالله الشاعري 96. كاتب فرج العشة 97. ظابط قانوني فيروز المدني 98. طيار تجاري متقاعد حمودة العابدية 99. طبيب د. علي ابوقرين 100. طبيب د. فيصل سالم بونخيلة 101. رجل أعمال محمود محمد المفتي 102. رجل أعمال قيس العابدية 103. مدير مشروعات نجيب عبدالله الشاعري 104. ناشطة حقوقية اميرة مسعود 105. رئيس تنفيذي حسن خليل شلوف 106. عضو مجلس إدارة وخبير في الأستثمارات والاقتصاد خالد ياسين ابوسيف 107. مهندس صيانة طائرات فتح الله اوحيدة 108. باحث في البنك الدولي محمد ابوبكر الصافي المنفي 109. طيار، طيران الشرطة، بنغازي كمال صالح العيش 110. مصور، طيران الشرطة، بنغازي مفتاح عبدالحفيظ النيهوم 111. مراقب الحركة الجوية علي محمد الشماخ 112. مهندسة عائشة أحمد بن سعود 113. احمد صالح الميار 114. سراج الدين الفقيه 115. سعد محمد هاشم 116. عبدالسلام فلفل 117. فاطمة محمود كاتبة 118. فيصل ابورايقة 119. نوري شادي 120. على جمعه الجالى 121. حسن عويدات 122. جلال الاسود 123. منصور جمعه العاقل 124. محمد رجب المسعي 125. فتحي فلاق 126. الشارف مفتاح الجعيدي 127. العربي الورفلي 128. المبروك سلطان 129. انتصار ضي المقهور 130. ثريا الطويبي 131. جبريل سعد العبيدي 132. حسن بلخير 133. خالد ادرنبه 134. خليفة رجب الواعر 135. رانية الحريري 136. سالم الطلحي 137. سليمان البوزيدي 138. طارق الكيش 139. طارق صويدق 140. عبد الفتاح البربار 141. د.عبد الله انبيه عثامنه 142. عبد المنعم على بلعيد 143. عبدالله الربو 144. عثمان الحضيري 145. علي ابوقرين 146. فريده محمد الزليطني 147. فوزي المزوغي 148. فوزي محمد الغناي 149. لبيب الرملي 150. محمد المدني الحضيري 151. محمد سالم امبارك 152. مرعي عقيلة شويربات 153. مفتاح القيلوشي 154. محمد الفرجاني 155. محمد رمضان التومي 156. منصور محمد زقلام 157. علي مصطفي الشريف 158. عمر محمد رجب 159. المهدي صالح 160. عمران بوخطابية 161. عبدالله بوشناف 162. بثينة العريبي 163. مصطفي ابوسيف 164. هيثم بن لامة 165. حسن عبدالرازق الغرياني 166. ميرفت دومة 167. عبدالباسط عبدالرزاق دخيل 168. عادل المحجوب 169. ميلود على المرعاش 170. مصطفى بيرى 171. عبد المطلب غيت شعبان 172. عمر سالم الصلاحى 173. توفيق حسين شعبان 174. فرج خليفة ضو 175. د. عيسى حكيم 176. أحمد عبد الله العبود 177. سعيد عوض رشوان 178. مصطفى محمد علي مصطفى 179. نوري الراعي 180. عصام عبد المولى لنقي 181. صلاح بشير المغيربي 182. رمزي رجب اغا 183. جبريل ادريس اوحيدة 184. سعد عقيلة العبيدي 185. ناصر نجم 186. ناصر عبد الحميد نجم 187. د. عادل السيد فكيرين 188. محمد حسن الورشفاني 189. محمد الطاهر يوسف 190. يونس الغزال جنات 191. د. عبدالمجيد احمد العقيلي 192. م. فرج خليفة صالح الرابحي 193. عدنان علي الربيعي 194. محمد مفتاح الهميل 195. ابو بكر البلبالي 196. م. النمر صالح عبدالله 197. ا. عزالدين عقيل 198. عبد القادر المالطي 199. نجمي التومي 200. فايز حمزة 201. صلاح محمود الخفيفي 202. ايمن محمد سعد 203. عبدالمنعمم محمد عبدالحكيم 204. سفيان السنوسي الوزري 205. حاتم محمد الدروقي 206. عبدالمنعم فرج غريب 207. سامي محمد عزالدين 208. عبدالمعز احمد حسين 209. عبدالكريم مستور العوامي 210. فرج عياد عبدالله 211. احمد عبالله سليمان 212. وهبي محمد عزالدين 213. عوض شلوف 214.

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