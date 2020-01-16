وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى ليبيا للقاء حفتر

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إلى ليبيا للقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتأتي زيارة ماس إلى ليبيا، قبل يومين من انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.