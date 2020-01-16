اليونيسف توفر المستلزمات التعليمية للطلبة في ليبيا

قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وبالتعاون مع وزارة التعليم في ليبيا، بتزويد أكثر من 48800 طالب في ليبيا بالمستلزمات التعليمية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة، إن المستلزمات التي تم توفيرها تتمثل في حقيبة، ومجموعات تنمية الطفولة المبكرة، وحقائب ترفيهية تحتوي على العاب رياضية وفكرية، حيث ستساهم هذه المستلزمات في ضمان استمرارية التعلم للطلبة، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تحت إشراف مكتب التعاون الدولي في وزارة التعليم ومراقبة التعليم، حيث تم تسليم عدد 313 من مجموعات تنمية الطفولة المبكرة، وحقائب ترفيهية الى المدارس في بنغازي.