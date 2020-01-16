وزير الخارجية الألماني يزور بنغازي للقاء حفتر

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد توجه إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة الوزير الألماني تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية قد أكد أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي ألا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية باستغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف ماس “آمل أن تغتنم الأطراف هذه الفرصة لإعادة مستقبل ليبيا إلى الأيدي الليبية، هذا يتطلب الاستعداد لوقف حقيقي لإطلاق النار ومشاركة كلا الطرفين في أشكال الحوار التي اقترحتها الأمم المتحدة”.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت رسمياً عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل.

ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لــ أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا – حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، التي توقعت مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتن، مضيفةً أنه لم تتضح بعد مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ووجهت الدعوة ليبياً إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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