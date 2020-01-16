حملات تفتيشية واسعة لجهاز الحرس البلدي الجفرة

قام جهاز الحرس البلدي بمدينة زلة، أمس الأربعاء، بحملة تفتيشية واسعة داخل المدينة شملت محلات المواد الغذائية والقصابين وبيع الخضروات ناحية ترخيص المزاولة والشهائد الصحية للخلو من الاوبئة المعدية والنظافة وطرق التخزين والحفظ.

وقال الحرس البلدي زلة، بأنه تمت خلال هذه الحملة المتواصلة ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واتلاف خضروات فاسدة.

من جهة أخرى قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية برفقة فرع جهاز الحرس البلدي الجفرة بجولة تفتيشية على بعض مختبرات التحليل الواقعة بمدينة.

وقال المكتب الاعلامي لجهاز الحرس البلدي الجفرة بانه اكتشف مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة.

ووجه المفتشين النصائح والإرشادات لأصحاب المعامل حول الجوانب الهامة للمحافظة على صحة وحياة المواطنين لمن يزاول هذه المهنة وقد تم إحالة المخالفين إلى الحرس البلدي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.