أخبار ليبيا 24 – خاص وصل صباح اليوم الخميس وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر. وتأتي زيارة الوزير الألماني في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار. وكان وزير الخارجية قد أكد أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي ألا […]

