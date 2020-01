أخبار ليبيا 24 – متابعات بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الترتيبات الأخيرة بشأن مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية. وناقش الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسير […]

