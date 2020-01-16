الثني يناقش آلية تشغيل الطائرات التي ستخفف أزمة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر آلية تشغيل الطائرات التي أذن مجلس الوزراء بشرائها لصالح الهيئة العامة للمواصلات والنقل لتخفيف أزمة الطيران المدني.

الثني بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع رئيس الهيئة الخطط الموضوعة لتجهيز كافة المطارات والموانئ التابعة لشرعية الحكومة الليبية وكيفية تسهيل كافة السبل لضمان سير عملها بالشكل المطلوب. وناقش كيفية وضع آلية وضوابط قانونية لكيفية تشغيل الطائرات التي سبق أن منح الاذن للهيئة بالتعاقد عليها لشرائها وتشغيلها عبر شركة ليبيا للطيران بإشراف الهيئة للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الطيران المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية