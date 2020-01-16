الأردن يحذر من انهيار ليبيا وتحولها لـ سوريا جديدة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من “حرب شاملة” و”فوضى لا توصف” في منطقة الشرق الأوسط.

وقال العاهل الأردني، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء، “واسمحوا لي أن أسألكم: ماذا لو انهارت ليبيا باتجاه حرب شاملة، لتصبح في النهاية دولة فاشلة؟ ماذا لو أصبحت ليبيا سوريا جديدة، ولكنها هذه المرة أقرب إلى قارتكم؟”.

وأكد أن “هذه الأسئلة ليست مجرد تمرين عبثي أو نظري، خاصة في منطقتي، حيث أسوأ الافتراضات ليست ترفا نظريا، بل هي أقرب ما تكون إلى ملامسة واقعنا في الكثير من الأحيان. كما أن ما يحدث في الشرق الأوسط يترك أثره على كل مكان حول العالم”.

وتابع “فلنجعل من التأمل في هذه الأسئلة الافتراضية تمرينا مثمرا، يمكننا من استباق حدوث مآس لا حصر لها، وحماية شعوبنا في مسيرتها نحو المستقبل”.