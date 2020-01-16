غوتيريش يناشد المجتمع الدولي بتقديم “دعم قوي” لمؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسرة الدولية بتقديم “دعم قوي” للمؤتمر المقرّر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا، مطالباً طرفي النزاع في البلاد بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.

وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي: “أحضّ جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصّل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بنّاءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين”.

ورحّب غوتيريش، بانعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشددا على أنّ هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى “توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي – ليبي”.

وأضاف غوتيريش: “أحضّ جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمّة برلين”، وفق ما نشرت وكالة “فرانس برس” أمس الأربعاء.

وإذ ندّد الأمين العام بـ”التدخّلات الخارجية” في النزاع الليبي، جدّد التحذير من أنّ “أيّ دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحلّ سلمي للأزمة في البلاد”، حسب قوله.

ولفت أنطونيو غوتيريش في تقريره، إلى أنّ مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول “ستة محاور” وهي: وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة وسيشارك فيه الأمين العام والدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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