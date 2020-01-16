لقاء بين السراج وسلامة حول تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يوم أمس الأربعاء، 15 جانفي 2020، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وسير وقف إطلاق النار جنوب طرابلس.

وكشفت البعثة الأممية أن اللقاء الذي عقد بمكتب السراج بطرابلس، تطرق كذلك إلى آخر الترتيبات لمؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وللإشارة تقرر عقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة الدول المعنية بالملف، منها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا ومصر والجزائر، وهدفه الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجّج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.

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