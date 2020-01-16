عقيلة صالح يكشف سبب عدم توقيع الاتفاق مع السراج

أدلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحوار إلى بوابة “أخبار اليوم” المصرية كشف خلاله عن أسباب عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.

وتحدث عقيلة صالح في سياق حواره، عن أسباب رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي صيغ في موسكو بمشاركة أنقرة وأكد أن الحل العسكري مع من وصفهم بـ”الإرهابيين” مشروع، مشددا على أن رفض التوقيع على المبادرة جاء بسبب حضور تركيا الاجتماعات ووصفها بأنها “جزء من الأزمة وليست طرفا في الحل”.

وقال صالح إن السبب الأساسي لرفض التوقيع على البيان هو “حضور تركيا هذه المحادثات وهي جزء أصيل من المشكلة وليست طرفا للحل”، وتساءل “كيف لها أن تكون حاضرة مع طرف من أطراف الخلاف؟”.

وتابع صالح “السبب الآخر يتعلق بهدنة وقف إطلاق النار، لقد جاءت موافقتنا على اتفاق الهدنة الأسبوع الماضى مع حكومة السراج احتراما لروسيا التي تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية، على الرغم من اليقين لدينا أن الجماعات الإرهابية لن تلتزم بالهدنة وهذا ما حدث”.

يذكر أن ألمانيا تحاول جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في “مؤتمر برلين” في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، حيث نقل وزير خارجيتها هايكو ماس، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في مؤتمر برلين.

وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين في مختلف ربوع ليبيا تخطى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ أبريل/ نيسان 2019، حتى أغسطس/ آب من نفس العام، بلغ 9817 شخصا”.