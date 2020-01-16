فرنسا: تركيا مسؤولة عن تدهور الأوضاع في ليبيا

العنوان_باريس

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركيا بانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا بسبب اتفاقيتها مع حكومة السراج، مشيرا إلى أنها تتحمل زيادة تدهور الأوضاع في ليبيا.

وألقى لودريان في جلسة استماع برلمانية، باللوم على تركيا بشكل خاص بسبب الاتفاقية وزيادة تدهور الأوضاع، فيما أضاف أن جهود روسيا الأخيرة للاتفاق على وقف إطلاق النار لم تكن حاسمة وفشلت في حث جميع الأطراف على دعم الاتفاق قبل المحادثات الرئيسية يوم الأحد.

وأوضح أن العملية السياسية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق في ليبيا، قائلا: “لن يكون هناك حل عسكري”، داعياً كافة الأطراف إلى احترام الهدنة ووقف إطلاق النار لأنه ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، رسميا قائمة الدول المدعوة لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن الدول المدعوة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

ووجهت الحكومة الألمانية، أول أمس الثلاثاء، دعوة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لحضور مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا.