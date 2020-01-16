بالصور: مجهولون يحرقون مكتب هيئة الثقافة في سرت

أضرم مجهولون النار في مكتب الهيئة العامة للثقافة في سرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر إداري في مكتب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجهولوين استخدموا الوقود لإشعال النيران في المبنى، والتي أتت على طوابقه الثلاثة إضافة إلى الدور الأرضي، والتي تضم «مقر للصالون الثقافى والاستعلامات، وراديو سرت الثقافي، وراديو أمواج سرت الشبابي ومكاتب إدارية».

وأشار المصدر إلى أن المبنى دمر بالكامل وتوقفت كافة الأعمال فيه، وفي حين بدأ أفراد البحث الجنائى ومديرية الأمن إجراء التحقيق ومعاينة المقر، كما زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت وعدد من الأعضاء المكتب للإطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به.

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