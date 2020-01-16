المشري: أخذنا كل الاحتمالات في الحسبان ونتربص بإعتداء العدو

ليبيا – عقد مجلس الدولة الإستشاري جلسته المعلقة الثامنة والأربعين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس حيث تم استكمال البند الأول منها ومناقشة مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد.

رئيس المجلس خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين قدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال الجلسة إحاطته بشأن زيارة روسيا وما جرى فيها من توقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأكد أن المجلس كان حريصاً على مشاورة جميع الأطراف والقيادات قبل الذهاب وذلك لنقل وجهة نظرهم ومطالبهم في إقرار هذا الاتفاق وهو ما تم بالفعل، مبيناً أنه تم الاستماع والاستجابة إلى شروطهم وتعديلاتهم قبل إقرار الاتفاق وأنه لم يتم قبول تأجيل التوقيع عند عدم تجاوب الطرف الآخر وتم الأمر في نفس الليلة.

وشدد التزامه بما تم التوقيع عليه والمضي قدماً في سياقات الحوار والتربص في حال تجدد ما وصفه بـ”اعتداء العدو” آخذين كل الاحتمالات في الحسبان.

وأضاف أن المجلس لم تتم دعوته لمؤتمر برلين ولكن هناك رغبة من بعض الدول لتمثيل أكبر للأطراف المحلية، مبدياً استعدادهم للمشاركة متى تمت الدعوة لذلك وأن هناك دعوة من الأمم المتحدة للحوار الليبي المزمع عقده في جنيف نهاية الشهر الجاري بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن المجلس سيقدم ممثليه بناء على اختيار كل دائرة لممثليها وفق الاقتراع الذي سيقام لذلك.

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