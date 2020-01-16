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إردوغان: تركيا بدأت إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، إن «تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأضاف أثناء حديثه في أنقرة، أن «بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا».

وأوضح إردوغان أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا. وأضاف أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع إردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل لبحث الصراع في ليبيا، بالتزامن مع عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • جعجعة فارغة فلا يمكن لاى شركة نفط عالمية ان تعمل مع لص وان شاء الله اى منطقة تبحث فيها تطلع فاضية

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