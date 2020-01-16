سلامة: أتمنى أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار

ليبيا – استمع الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس.

جاء ذلك وفقاً لتغريده نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أثناء زيارته اليوم إلى مركز ايواء النازحين في مدرسة الغنيمي منطقة بن عاشور.

وأكد الممثل الخاص استعداد وكالات الأغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

كما أعرب عن أمنياته أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار مما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم عودة آمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية