الإليزيه: ماكرون سيشارك في مؤتمر برلين

سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد لمناقشة الصراع الليبي، حسب بيان قصر الإليزليه اليوم الخميس، والذي نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر مسؤولين كبارا من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا وتركيا ومصر والجزائر. وأمس، صرح ماكرون بأنه يدرس إمكانية مشاركته في المؤتمر، قبل أن يحسبم بهذا الإعلان أمره بالمشاركة فيه.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في أن يكون المؤتمر «مفيدًا»، إذ قال: «هدفي أن نعقد اجتماعًا مفيدًا نحن ملتزمون تمامًا بالحد من النفوذ الخارجي، وبمحاولة المصالحة قدر ما نستطيع».

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