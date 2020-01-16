لورديان: تركيا خرقت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا

ليبيا – دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان طرفي الأزمة في ليبيا والدول المعنية إلى دعم نظام وقف إطلاق النار في البلاد،مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

لورديان وفي كلمة ألقاها أمس الأربعاء أمام البرلماني الفرنسي نقلتها قناة “روسيا اليوم” قال:”فقط العملية السياسية يمكن أن تساعدنا في الخروج من هذه الأزمة.لن يكون هناك أي حل عسكري”.

وأضاف لودريان: “تم الإعلان عن وقف إطلاق النار وهذا أمر مطمئن.لكن المشاورات في موسكو لم تؤد إلى نتائج نهائية،وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك يمثل أهمية حيوية بالنسبة لمؤتمر برلين في يوم الأحد”.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي تركيا بخرق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة من خلال مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين السلطات التركية من جهة وحكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.

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