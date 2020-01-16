ليبيا على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

تتصدر الأزمة الليبية نقاشات وزراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في اجتماعهم الدوري الذي من المقرر أن يُعقد في 20 من يناير الجاري.

وأصدر المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي بياناً أشار خلاله إلى أن “المشاركين في اللقاء سيبحثون، أثناء غداء غير رسمي، عملية السلام في الشرق الأوسط والأحداث الأخيرة في المنطقة”.

وبحسب البيان، سيكون الملف العراقي حاضراً أيضاً على طاولة وزراء دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى نتائج اجتماعهم الطارئ الذي عقد في بروكسل، في 10 يناير.

يُشار إلى أن اجتماع وزراء دول الاتحاد الأوروبي الماضي قد خلُص إلى ضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة، والتمسك بالجهود الرامية للحفاظ على الاتفاق النووي.

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