اخبار ليبيا الان

تركيا تعلن البدء في إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أنقرة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بهدف إحلال الاستقرار.

وقال أردوغان، خلال الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2019: “سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد”، معيدا للأذهان: “كما تعلمون قمنا بتمرير مذكرة التفويض من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا”.

وأضاف: “سنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بصدد وسوف كلها عبارات لاقيمة لها وهو يعرف جيدا ان ارسال اى قوات مقاتلة حتى لو محدودة ستباد عن اخرها على يد الجيش المصرى ويعودوا فى توابيت ويكون سقوط اردوغان فى تركيا من ليبيا

    رد