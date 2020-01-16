تركيا تعلن البدء في إرسال قوات إلى ليبيا

العنوان_أنقرة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بهدف إحلال الاستقرار.

وقال أردوغان، خلال الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2019: “سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد”، معيدا للأذهان: “كما تعلمون قمنا بتمرير مذكرة التفويض من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا”.

وأضاف: “سنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا”.