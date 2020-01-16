لافروف: بعد التصرفات المتهورة لزملائنا الأمريكيين استعادة الدولة في ليبيا مازالت بعيدة المنال

ليبيا – أعتبر وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الأعمال الروسية سيرغي لافروف اليوم الخميس أن استعادة الدولة في ليبيا مازالت بعيدة المنال.

لافروف وفي كلمة له أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند وفقاً لوكالة “سبوتينك” الروسية قال:” هناك حاجة لتحسين التنسيق السياسي وجعله أكثر كمالا. لسوء الحظ، في ظروف التصرفات المتهورة، لنقولها بصراحة، لزملائنا الأمريكيين وأقرب حلفائهم والتي أدت إلى عواقب وخيمة في منطقة الشرق الأوسط.. تم تدمير العراق… تم تدمير ليبيا. فإن استعادة مفهوم الدولة في ليبيا بعيدة المنال”.