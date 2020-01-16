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رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الملف الليبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إلى الجزائر، في زيارة عمل رسمية، لبحث الجهود الرامية إلى حل النزاع في ليبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية جزائرية، أنه كان في استقبال كونتي، بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

ومن المقرر أن يجري كونتي محادثات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، كما سيستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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