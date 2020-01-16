رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الملف الليبي

وصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إلى الجزائر، في زيارة عمل رسمية، لبحث الجهود الرامية إلى حل النزاع في ليبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية جزائرية، أنه كان في استقبال كونتي، بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

ومن المقرر أن يجري كونتي محادثات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، كما سيستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.