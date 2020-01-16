دي مايو يجدد رفض بلاده القاطع للتدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن أولئك الذين يرسلون الجيوش إلى ليبيا يكسبون مكانة لديها، أما بالنسبة لإيطاليا فيستحيل أن توافق على التدخل العسكري في ليبيا.

وفي ختام جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس أضاف دي مايو أن مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده يوم الأحد المقبل ليس نقطة وصول بل نقطة انطلاق، مبينا أن الأهداف التي سيتم الاتفاق عليها هي وقف إطلاق النار، وبدء عملية ديمقراطية.

وذكر دي مايو أن هذه الأهداف يجب أن تنفذ لاحقا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورا حاسما إذا تكلم بصوت واحد.

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