شكري يبحث مع عدد من قيادات الكونجرس تطورات الأوضاع على الساحة الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء بعدد من قيادات الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال زيارته لواشنطن.

شكري إجتمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية بكل من :”السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة اعتمادات العمليات الخارجية،السيناتور جو مانشين عضو وزعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الطاقة وعضو لجنتي الاعتمادات والخدمات العسكرية،السيناتور تيم كاين زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكري”.

كما التقى شكري بعدد من أعضاء مجلس النواب وهم :”النائب الديمقراطي آدم سميث رئيس لجنة الخدمات العسكرية،النائب الديمقراطي تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ومكافحة الاٍرهاب،النائب مايكل ماكول زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشئون الخارجية،النائب ماك ثورنبيرى زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الخدمات العسكرية”.

وتناولت اللقاءات بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع على الساحة الليبية والتطورات الراهنة بالعراق وسوريا والسياسات العدائية من دول تقع خارج النطاق العربي كايران وتركيا فضلاً عن الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

ومن جانبه،إستعرض شكري الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة بهدف استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوبها،مؤكداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.