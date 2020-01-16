الخارجية الروسية: قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا سيقدمون بيانهم الختامي إلى مجلس الأمن

ليبيا – أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليشيف أن قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا يعتزمون تقديم البيان الختامي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إما على شكل قرار أو بيان.
إيليشيف وفي تصريح للصحفيين أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” سيقرر ذلك الزعماء إما على شكل قرار أو بيان”.
ووفقا للدبلوماسي فإن الوثيقة لن تحتوي على معايير التهدئة في ليبيا ،مضيفاً:”هناك دعوة لحوار سياسي شامل ووقف لإطلاق النار والتقيد الصارم لحظر الأسلحة الساري وهذه الأشياء معروفة لكنها غير محترمة من قبل جميع الدول”.
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