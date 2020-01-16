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تساؤلات حول زيارة الغنوشي المُريبة إلى تركيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زيارة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى أنقرة واجتماعه بالرئيس أردوغان أثارت موجة غضب واحتجاج في صفوف أغلب النواب إزاء فحوى هذه الزيارة وما القصد منها ولماذا اختار الغنوشي هذا التوقيت الحرج الذي تمر به تونس وليبيا.

رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان عبير موسي انتقدت وبشكل لاذع الاجتماع المغلق الذي جمع الغنوشي وأردوغان مشيرة إلى اتصالها بكل الكتل التي صوتت ضد حكومة الجملي قصد الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس.

وعن البيان الذي صدر عن حركة النهضة حول التحديات التي تواجه المنطقة أجاب النائب منجي الرحوي أن نص البيان لا يتطابق مع السياسات الحقيقية التي تتخذها حركة النهضة إزاء ما يحصل في المنطقة اليوم.

في مقابل ذلك استغرب القيادي والنائب في حركة النهضة سمير ديلو تنديد عدد من النواب والسياسيين باتفاقية التعاون المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في مقابل تغاضيهم عن قصف طيران بعض الدول العربية للعاصمة طرابلس ومشاركة مرتزقة أجانب في الهجوم عليها وفق قوله.

رأي تونس فيما يتعلق بالحرب في ليبيا ودخول مرتزقة أتراك وسوريين إليها بات جليا حسب ما يشهده البرلمان هذه الأيام، فهناك شق أضحى مكشوفا يؤيد التدخل التركي ويهلل له، أما الشق الثاني وحسب تصريحاته يستنكر وبشدة هذه المسألة ويرفضها قطعيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نال ما يستحق هذا البغل علي الملآ وعبر أثير الاذاعه حقروه وقللوا من قدره  ومسحوا به الارض ونال هزيبه شنيعه ومعتبره هذا الجرثومه الفاسده المفسده أسمها قاصر الغنوشي فمثل هذا اللعين ليس راشد بل قاصر وناقص عقل ودين  وهذا النغل لا يمثل تونس الشريفه العفيفه ولا يمت لطيبة أهلها بأي صله هكذا هي تونس الحقيقي متمثله في السيد المجني تونس التي يعتمد عليها في حُسن الجوار خلاه أقل من قرد أو أقل من كلب فهكذا هم اصحاب الفكر الاخواني المتطرف تمسح بهم أحذيه الشرفاء لقد مسح به الارض مسحه تشفي غليل كل من يكره جراثيم الأخوان وأولياء الشيطان  

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