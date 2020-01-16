برلماني أوروبي: إرسال بعثة من قبل الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا غدت ضرورة ملحة

ليبيا – رأى رئيس الوفد الخاص بالمغرب في البرلمان الأوروبي أندريا كوتسولينو أن إرسال بعثة من قبل الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا غدت ضرورة ملحة.

كوتسولينو وفي خطاب ألقاه في الجلسة العامة حول ليبيا وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قال:” إنه في خضم الوضع المأساوي في ليبي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن يقفوا مكتوفي الأيدي والإكتفاء بالتفرّج بل يجب أن يقدموا فوراً على عمل مشترك يقود إلى وقف فعّال لإطلاق النار،إجراء حوار سياسي شامل مصالحة واستقرار ديمقراطي”.

وأضاف كوتسولينو المنتمي الى الحزب الديمقراطي الإيطالي :”ينبغي إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والحوار دعما لعملية برلين وبالتشاور التام مع الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة”.

وأشار البرلماني الأوروبي الى أن هذه الأزمة قد استمرت فترة طويلة مع عواقب وخيمة على جميع الشعب الليبي.

البرلماني الأوروبي إختتم خطابه بالقول:”يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي موحداً التحدث بصوت واحد واتخاذ تدابير فعالة لاستعادة السلام في منطقتنا”.

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