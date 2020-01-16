صيانة شبكة الكهرباء في حقل مسلة النفطي

انتهت أعمال صيانة الأعطال في شبكة نقل الطاقة الكهربائية بحقل مسلة النفطي، اليوم الخميس، بعد سبعة أيام من العمل المتواصل.

ونفذت المهمة وحدة الضغط العالي بمنسقة الصيانة في الحقل، بمساعدة قسم النقل، حسب صفحة أخبار المؤسسة الوطنية للنفط، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأصلحت الكوادر الفنية الأعطال التي وقعت في «نهايات كوابل وعوازل وسكاكين» بالشبكة، ليعود المجمع رقم 4 في الحقل إلى الخدمة.

يذكر أن المجمع رقم 4 يتغذى بالطاقة الكهربائية من محطة توليد الطاقة بحقل مسلة، عبر شبكة كهربائية بجهد «33kv» بمسافة 21 كيلومترا تقريبا.

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