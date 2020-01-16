الماقوري: خطأ في بيانات المركزي بشأن إيرادات الجمارك

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري في تصريحات لـ218 اليوم الخميس إن بيانات المصرف المركزي بشأن إيرادات الجمارك في العام 2019 غير صحيحة.

وقال الماقوري إن إيرادات الجمارك التي أعلن عنها المصرف قبل أيام بقيمة 297 مليون دينار خاطئة مؤكداً أن الإيرادات الحقيقية بلغت 336 مليون دينار.

وأضاف الماقوري بأن المصلحة لا يوجد لديها أي عجز في الإيرادات لهذا العام وفقا لما أعلن عنه المركزي في بيانه وتسعى المصلحة للرفع من إيراداتها للعام 2020 بتطوير العمل الإلكتروني في كافة المنافذ وهو ما أعلنت عنه وزارة المالية في حكومة الوفاق مطلع يناير الجاري.

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