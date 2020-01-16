غوتيرش يدعو المجتمع الدولي لدعم مؤتمر برلين بقوة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لتقديم “دعم قوي” لمؤتمر برلين حول السلام في ليبيا المزمع عقده الأحد المقبل، كما طالب طرفي النزاع بوقف ما أسماها الأعمال العدائية.

غوتيريش حثّ أيضا في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن الدولي، الأطراف المتقاتلة على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن برعاية روسية تركية، تمهيدا لإنجاح مؤتمر برلين، الذي يرمي بدوره إلى “توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي”.

وندد غوتيريش بـ”التدخّلات الخارجية” في النزاع الليبي، التي ستعقّد الجهود الرامية لإيجاد حلّ سلمي للأزمة، مشيرا إلى ستّة محاور سترتكز إليها مقررات مؤتمر برلين هي “وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

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