برلماني إيطالي: من الضروري الإستماع لرأي البرلمان الليبي فيما يتعلق بمؤتمر برلين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الإيطالي من حزب (فلنغيِّر) جورجو سيللي إنه أزاء الوضع في ليبيا نسمع أحاديث كثيرة عن التناقض بين القوى الكبرى على الساحة الدولية مقابل القليل عن الشعب الليبي وإرادته لذا فمن الضروري الاستماع إلى صوت الليبيين من خلال برلمانهم،على حد تعبيره.

سيللي وفي تصريح نقلته وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الخميس أضاف:”نأمل أن تكون إيطاليا أول من يطرح وبقوة الحاجة إلى الاستماع إلى البرلمان الليبي في إطار مؤتمر برلين الذي يمكن أن ينطوي على وقف نهائي لإطلاق النار على الأقل”.

وخلص سيللي الى القول:” إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقتصر على إعادة رسم الحدود لإنشاء ليبيتين بل نريد ليبيا موحدة في سلام وقادرة على احترام حقوق الإنسان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية