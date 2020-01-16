المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

16 January, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن 3250 شخص تطوع في صفوف مرتزقة أردوغان مؤكدا مقتل 19 منهم في معارك طرابلس.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن المرصد “يواصل رصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية” مؤكدا ارتفاع “عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.

وأكد عبد الرحمن أن المرصد رصد “مقتل ما لا يقل عن 5 مرتزقة من فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب، وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.