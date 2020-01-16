اخبار ليبيا الان

المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

16 January, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن 3250 شخص تطوع  في صفوف مرتزقة أردوغان مؤكدا مقتل 19 منهم في معارك طرابلس.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن المرصد “يواصل رصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية” مؤكدا ارتفاع “عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.

وأكد عبد الرحمن أن المرصد رصد “مقتل ما لا يقل عن 5 مرتزقة من فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب، وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • فروا من سوريا وتركوا نساوينهم فى الخيام على الحدود التركية بعد ان عجزوا عن حمايتهم وباعوا انفسهم للمال فى ليبيا وسيعودوا الى القبور فى سوريا انهم كلاب النار الاشرار عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.

    رد

    • فى ليلة من غير قمر هؤلاء سينباعوا جملة فى ليبيا كما أنشروو جملة . لأنهم ببساطة جسم جرثومي حتي إللي جايبهم هو نفسه اول من يبدأ بيهم . شن بينفعكم المعتوه اردوغان علي قول ” المنتصر بالله المشير خليفة المظفر”.
      حتندموا أشد الندم عندما ترون الحقيقة إللي منتظرتكم مع شعب عمر المختار.

      رد