

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 January, 2020

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى الالتزام بمبدأ المساءلة في سياق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وأقرت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه “بأهمية الحوار السياسي الجاري ومفاوضات السلام فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا” معربة “عن قلقها فيما يتعلّق بغياب الالتزام بالخطوات المتعلقة بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة من قِبَل الأطراف المساهمة في هذه المحادثات، إنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يجب ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية”.

ودعت اللجنة إلى “تأكيد الالتزام بعددٍ من الالتزامات” منها “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك الحاجة لتناول أوضاع المحتجزين من دون أي أساس قانوني، والمختطفين والمفقودين واللاجئين، والمشرّدين داخلياً” معربة عن قلقها “بسبب غياب إخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة” مؤكدة أن هذا التقاعس يستمر “منذ حوار الصخيرات”.

وأعربت اللجنة عن دعمها للدعوات الموحدة المطالبة “بضمان انسحاب الجماعات المسلحة من كل المدن الليبية” مؤكدة “أهمية تحقيق هذا الانسحاب، وكذلك أهمية المطالبة بحل وتكفيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في عموم ليبيا، من أجل ضمان الاستقرار في البلاد، إلاّ أن هذه الاستراتيجية لن تتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني عن أفعالهم وإذا بقوا يتمتعون بالحصانة الكاملة” معربة عن قلقها “بشأن تقارير عن خروقات لوقف إطلاق النار أول الأسبوع الماضي والتي وافقت عليها الأطراف النزاع المسلح” مؤكدة أن “مثل هذه الخروقات ستستمرّ إذا استمرّ غياب تبنّي الإجراءات اللازمة لتطبيق وقف إطلاق النار والتهدئة وآليات مراقبة وقف إطلاق النار ومبدأ المساءلة”.

ودعت اللجنة “وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية الليبية، للالتزام بوقف حملات الإعلام المؤججة، وهي خطوة مهمة لتأسيس السلام على المدى الطويل” مطالبة “جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام إلى النظر في الخروقات التي تحدث منذ سنوات وإلى الحاجة إلى وضع إجراءات مساءلة للمساعدة في وقف تصعيدها”.